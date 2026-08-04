Gefahrenbremsung im Stadtbus – Polizei sucht Mädchen auf Tretroller in Bad Kissingen

BAD KISSINGEN – Eine Busfahrerin hat am Freitagvormittag mit einer Gefahrenbremsung einen Zusammenstoß mit einem Mädchen auf einem Tretroller verhindert. Dabei verletzte sich jedoch ein Fahrgast. Die Polizei bittet nun um Hinweise zu dem bislang unbekannten Mädchen.

Nach bisherigen Erkenntnissen war eine 35-jährige Busfahrerin mit einem Stadtbus auf der Max-Reger-Straße zwischen den Haltestellen „Richard-Wagner-Straße“ und „Max-Reger-Straße“ unterwegs, als ein junges Mädchen mit einem Tretroller die Fahrbahn überquerte. Um eine Kollision zu verhindern, leitete die Fahrerin eine Vollbremsung ein. Der Zusammenstoß konnte dadurch verhindert werden.

Die Busfahrerin erkundigte sich anschließend nach dem Zustand des Mädchens. Da dieses offenbar unverletzt war, setzte die Frau ihre Fahrt fort. Auch das Mädchen fuhr mit seinem Tretroller weiter. Der Vorfall ereignete sich gegen 10.40 Uhr.

Erst nachdem Fahrgäste wieder in den Bus eingestiegen waren, stellte sich heraus, dass sich ein 64-jähriger Fahrgast durch die Bremsung eine Verletzung an der Lippe zugezogen hatte.

Die Polizei Bad Kissingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen des Vorfalls. Insbesondere das Mädchen auf dem Tretroller wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bad Kissingen unter Tel. 0971/7149-0 zu melden.