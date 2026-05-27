Gefahrenzone Alltagsroutine: Warum der Job als Straßenwärter so riskant ist
COBURG / HASSBERGE – Der Arbeitsplatz von Straßenwärtern ist dynamisch, oft laut und vor allem eines: gefährlich. Wer täglich auf und neben stark befahrenen Straßen Schlaglöcher flickt, Grünstreifen pflegt oder Schilder reinigt, setzt sich einem permanenten Unfallrisiko aus. Wie schnell es brenzlig werden kann, weiß Edelbert Schöpplein, Leiter der Coburger Kreisstraßenmeisterei, aus der Praxis: „Dass an einem unserer Fahrzeuge der Spiegel abgefahren wird, kommt immer wieder mal vor. Aber von schweren Unfällen sind wir in den vergangenen Jahren Gott sei Dank verschont geblieben.“
Damit diese positive Bilanz so bleibt, stand der Landkreis Coburg nun ganz im Zeichen der Arbeitssicherheit. Der mobile „Risiko Parcours Straßenbetriebsdienst“ machte in der Region Station, um die Mitarbeiter der Meistereien gezielt für die Gefahren ihres Berufs zu sensibilisieren.
Ein halber Tag für die Sicherheit: Regionale Meistereien ziehen an einem Strang
Das exklusive Sicherheits- und Präventionstraining wird seit rund einem Jahrzehnt gemeinschaftlich von der Kommunalen Unfallversicherung Bayern (KUVB) und der Bayerischen Landesunfallkasse (BayLUK) angeboten.
Dass der Bedarf und das Interesse an der Schulung riesig sind, zeigte das breite Teilnehmerfeld. Neben dem gastgebenden Landkreis Coburg schickten zahlreiche benachbarte Kommunen ihre Teams zum halbtägigen Workshop:
-
Landkreis Bamberg
-
Landkreis Bayreuth
-
Landkreis Haßberge
-
Landkreis Lichtenfels
-
Stadt Neustadt
Der größte Feind ist die Routine: „Im Zweifel lieber nicht“
Geleitet wurde das Training von den beiden erfahrenen Instruktoren Uwe Nestler und Sven Krämer, die für die Unfallversicherer das ganze Jahr über bayernweit im Einsatz sind. Statt grauer Theorie und erhobenem Zeigefinger bauten die beiden Experten auf einen intensiven, praxisnahen Erfahrungsaustausch auf Augenhöhe.
Ihr primäres Ziel: Die Straßenwärter wachzurütteln und den Blick für Gefahren zu schärfen, die im Arbeitsalltag oft unbewusst ausgeblendet werden. „Gerade in der Alltagsroutine geht schnell das Gespür für Gefahren und Risiken verloren“, wissen Nestler und Krämer.
Ihre goldene Regel für die Teams lautet daher: „Im Zweifel lieber nicht.“ Wer sich angesichts eines rücksichtslosen oder extrem dichten Verkehrs rund um das Kolonnenfahrzeug unsicher fühlt, sollte im Zweifelsfall gar nicht erst aus dem schützenden Lkw aussteigen. Kein Job der Welt sei es wert, sein Leben zu riskieren.
Moderne Technik im Kampf gegen den „toten Winkel“
Unter Einsatz moderner Technik simulierten die Instruktoren im Parcours die kritischsten Kernprobleme des Straßenbetriebsdienstes:
-
Der tote Winkel: Wie und wo übersehen mich Lkw- und Autofahrer trotz Warnweste?
-
Die richtige Baustellenabsicherung: Wie stelle ich Sicherungsfahrzeuge und Vorwarner optimal auf?
-
Die Fehleinschätzung von Geschwindigkeiten: „Der Mensch neigt dazu, Geschwindigkeiten schnell zu unterschätzen“, warnt Uwe Nestler. Ein fataler Fehler, wenn herannahende Fahrzeuge mit Tempo 100 oder mehr unterschätzt werden.
Während der Risiko-Parcours in seinen Anfangsjahren vor allem auf den bayerischen Autobahnmeistereien unterwegs war, sind Nestler und Krämer heute verstärkt im kommunalen Bereich bei Landkreisen und Städten gefragt. Denn abseits der Autobahnen ist das Gefahrenpotenzial auf engen Kreis-, Land- und Bundesstraßen durch den Gegenverkehr und unübersichtliche Kurven oft nicht minder gefährlich.
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!