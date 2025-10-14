Gefahrgutverstoß auf der A3 bei Theilheim – Fahrer und Firma aus den Niederlanden betroffen
THEILHEIM – Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Würzburg-Biebelried haben am Freitag um 09:30 Uhr auf der Autobahn A3 in Richtung Nürnberg bei Theilheim einen Sattelzug gestoppt und einen massiven Gefahrgutverstoß festgestellt. Bei der Kontrolle des 35-jährigen niederländischen Fahrers, der auch Firmeninhaber ist, wurden bei der Ladung von fast 18 Tonnen Lithium-Ionen-Batterien zahlreiche Verstöße aufgedeckt. Die Weiterfahrt des LKW wurde untersagt, und das Bußgeld wird voraussichtlich im mittleren fünfstelligen Euro-Bereich liegen.
Die Verstöße erstreckten sich von mehrfachen Geschwindigkeitsüberschreitungen, die bis zu 37 km/h über dem erlaubten Limit lagen, bis hin zu Verstößen gegen die Lenk- und Ruhezeiten. Darüber hinaus wurden erhebliche Mängel im Bereich des Gefahrgutbeförderungsgesetzes festgestellt. Es fehlten wichtige Ausrüstungsgegenstände und Beförderungspapiere, die Gefahrgutkennzeichnung war unvollständig, und es lagen keine schriftlichen Weisungen vor. Die zuständigen Behörden werden die weiteren Schritte einleiten und die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben im Gefahrguttransport sicherstellen, bevor der LKW seine Fahrt fortsetzen darf.
