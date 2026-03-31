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Geführte Wanderung durch das obere Weilersbachtal

31. März 2026Letztes Update 31. März 2026
Geführte Wanderung durch das obere Weilersbachtal
Bild von Hermann Traub auf Pixabay
Eisgeliebt

FABRIKSCHLEICHACH – Der BUND Naturschutz Bamberg lädt am Mittwoch, den 1. April 2026, zu einer naturkundlichen Exkursion in das obere Weilersbachtal ein. Unter der Leitung von Günther Oltsch erkunden die Teilnehmer ab 16:30 Uhr die ökologischen Besonderheiten dieses Gebiets.

Treffpunkt für die rund zweieinhalbstündige Wanderung ist die Ortsmitte von Fabrikschleichach. Die Strecke umfasst etwa 4,7 Kilometer und führt die Gruppe zu verborgenen Naturschätzen, darunter ein Nebenbächlein mit ausgeprägter Auwaldstruktur und zwei gefassten Quellen.

Wasserretention und Naturwaldflächen

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Entlang des Forstweges erhalten die Wanderer Einblicke in moderne Methoden des Wasserrückhalts im Wald. Ein weiterer Schwerpunkt der Führung ist eine ausgewiesene Naturwaldfläche, die veranschaulicht, wie sich Ökosysteme entwickeln, wenn sie ohne forstwirtschaftliche Eingriffe sich selbst überlassen werden. Zum Abschluss der Exkursion können die Teilnehmer zwei besonders markante Eichen mit beeindruckenden Kronen bewundern.

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Informationen zur Teilnahme

Für Interessierte, die nähere Details zur Wanderung benötigen, steht eine Kontaktperson zur Verfügung:

  • Mobil: 0151-51 79 76 73

Naturfreundehaus
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