Geführte Wanderung durch den Dachsgraben bei Ebrach
EBRACH IM LANDKREIS BAMBERG – Der BUND Naturschutz Bamberg lädt am Mittwoch, 1. Juli, um 17.30 Uhr zu der geführten Wanderung „Der Dachsgraben“ mit Günther Oltsch ein. Treffpunkt ist das Infobüro des Freundeskreises in der Brucksteigstraße 21 in 96157 Ebrach.
Im Mittelpunkt der rund zweieinhalbstündigen Wanderung stehen die Auswirkungen der aktuellen Hitzewelle auf den Wald. Die Teilnehmenden erhalten unterwegs Einblicke in die Entwicklung der Natur und lernen verschiedene Besonderheiten entlang der Strecke kennen.
Die Fläche rund um das ehemalige Forsthaus wurde inzwischen als Trekkingort aufgewertet. Der Kamin des Gebäudes diente zeitweise einem Waldkauz als Unterschlupf. Die durchgehend schattige Strecke bietet zahlreiche interessante Eindrücke.
Die Wanderung ist rund 4,5 Kilometer lang und dauert etwa 2,5 Stunden. Weitere Informationen gibt es telefonisch unter 0151-51 79 76 73.
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