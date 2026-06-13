Geführte Wanderung: „Riesenbuchen im Kleinengelein“ am 17. Juni
OBERSTEINBACH (LKR. HASSBERGE) – Der BUND Naturschutz Bamberg lädt am Mittwoch, den 17. Juni 2026, zu einer besonderen Naturwanderung ein. Unter der Leitung von Ulla Reck geht es zu den imposanten Riesenbuchen im Waldgebiet Kleinengelein.
Details zur Exkursion
Die Riesenbuchen von Kleinengelein gelten als Juwel des Nördlichen Steigerwalds und zählen zu den ältesten Buchenbeständen Deutschlands. Die Teilnehmer erwartet ein Einblick in einen beeindruckenden Wald, in dem einige Baumriesen eine Höhe von über 45 Metern sowie Brusthöhendurchmesser von etwa 100 cm erreichen.
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Datum: Mittwoch, 17. Juni 2026
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Uhrzeit: 17:30 Uhr
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Treffpunkt: Parkplatz „Pfad der Artenvielfalt“ am Ortsende von Obersteinbach (Ortsteil der Gemeinde Rauhenebrach, Lkr. Haßberge)
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Weglänge: ca. 5 km
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Dauer: ca. 2,5 Stunden
Thematik der Wanderung
Neben dem Bestaunen der alten Bäume vermittelt die Wanderung ein Verständnis für die Dynamik der Natur. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf dem natürlichen Prozess von „Werden und Vergehen“. So wird unter anderem die Schneise thematisiert, die der Orkan „Wiebke“ in der Nacht vom 28. Februar auf den 1. März 1990 in den Wald schlug und die bis heute im Gelände nachvollziehbar ist.
Für Rückfragen steht die unter der Telefonnummer 0176-200 38 523 zur Verfügung.
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