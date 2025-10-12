Gegen PKW getreten und geflüchtet – Tatverdächtiger im Rahmen der Fahndung vorläufig festgenommen
VEITSHÖCHHEIM – Am Samstagnachmittag gegen 12:15 Uhr hat die Polizeiinspektion Würzburg-Land einen 32-jährigen deutschen Staatsangehörigen aus dem Landkreis Würzburg vorläufig festgenommen, der zuvor gegen einen PKW getreten haben soll. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 2.000 Euro. Eine PKW-Insassin hatte die Polizei gerufen, nachdem der Fußgänger gegen ihr Fahrzeug trat und in Richtung Ortsmitte davonlief.
Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte die Polizei den dringend Tatverdächtigen im Bereich des Bahnhofs festnehmen, da die Täterbeschreibung eindeutig zutraf. Der Festgenommene wurde zur Dienststelle begleitet und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Sachbeschädigung. Die Motivation für die Tat ist noch unklar.
