Gegen Wohnungsnot auf dem Land: Infoveranstaltung zeigt Wege gegen „leere Zimmer“ in Dingolshausen
LANDKREIS SCHWEINFURT / DINGOLSHAUSEN – Große Häuser, leere Zimmer und gleichzeitig explodierende Wohnkosten sowie ein Mangel an bezahlbarem Wohnraum: Vor dieser Herausforderung stehen aktuell viele Kommunen im ländlichen Raum. Wie verborgener und ungenutzter Wohnraum reaktiviert und zugänglich gemacht werden kann, zeigt eine hochkarätig besetzte Infoveranstaltung des Landkreises Schweinfurt am Montag, 15. Juni 2026, in Dingolshausen.
Unter dem Titel „Platz da! – Verborgenen Wohnraum entdecken und nutzen“ erhalten Eigentümer, Mietinteressenten und Bürger wertvolle Impulse zu gemeinschaftlichem Wohnen, rechtssicherer Vermietung und der baulichen Aufteilung von Einfamilienhäusern.
Fachvorträge und Praxisbeispiele: Das Programm im Überblick
Die vom Regionalmanagement des Landkreises Schweinfurt gemeinsam mit der ILE-Region „WeinPanorama Steigerwald“ organisierte Veranstaltung setzt auf einen Mix aus theoretischem Fachwissen und bewährter Praxis:
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Lokale Potenziale: Die lokale Wirtschaftsförderung Dingolshausen (LWD) und die Eigenheimervereinigung Dingolshausen beleuchten zu Beginn die ungenutzten Potenziale auf dem Land – auch mit Blick auf touristische Nutzungsmöglichkeiten.
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Rechtliche Absicherung: Der Schweinfurter Rechtsanwalt Frank Schmälzle erklärt als Experte vor Ort, welche juristischen Hürden und Möglichkeiten es beim Teilen oder Vermieten von Wohnraum gibt.
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Bauliche Umsetzung: Per Live-Video zugeschaltet teilt Architekt Andreas Schmitt aus Erding innovative Beispiele zur baulichen Umgestaltung und Teilung bestehender Immobilien.
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Erfahrungen aus der Praxis: Axel Salzsieder (Verein Wohnen in Gemeinschaft, Würzburg) und Cordula Schmidt (Initiatorin eines privaten Wohnprojekts aus Gleichamberg) berichten hautnah von innovativen Wohnformen.
Im Anschluss an die Vorträge besteht an verschiedenen Thementischen die Möglichkeit, individuelle Fragen im direkten Austausch mit den Fachleuten zu vertiefen.
Landkreis Schweinfurt als bundesweiter Vorreiter
Die Aktion ist Teil der aktuellen Veranstaltungsreihe „Unsichtbaren Wohnraum sichtbar machen“. Der Landkreis Schweinfurt und seine 29 Gemeinden gelten im Bereich der sogenannten Innenentwicklung – also der Nutzung bestehender Flächen statt Neubauten auf der grünen Wiese – seit Jahren als überregionaler Vorreiter. Bereits 2018 wurde das kommunale Konzept mit dem Deutschen Lokalen Nachhaltigkeitspreis „ZeitzeicheN“ ausgezeichnet.
Anmeldung und Organisatorisches
Die Teilnahme an der Informationsveranstaltung ist komplett kostenlos, die Plätze im Veranstaltungssaal sind jedoch begrenzt. Eine rechtzeitige Anmeldung ist zwingend erforderlich.
Veranstaltungsdaten auf einen Blick:
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Termin: Montag, 15. Juni 2026
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Uhrzeit: Beginn um 17:00 Uhr (Einlass & Stehempfang mit Begrüßungsgetränk bereits ab 16:30 Uhr)
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Ort: Frei:Raum Dingolshausen (Bischwinder Str. 11, 97447 Dingolshausen)
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Anmeldeschluss: Freitag, 12. Juni 2026
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Anmeldelink: www.landkreis-schweinfurt.de/wohnraum2
Weiterführende Informationen zur gesamten Initiative der Kreisbehörde finden Interessierte zudem online unter www.landkreis-schweinfurt.de/innenentwicklung.
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