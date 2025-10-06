Gegen Zigarettenautomaten gefahren – 4.000 Euro Schaden
KARSBACH – Ein 22-jähriger Autofahrer hat am Freitagabend in Heßdorf (Ortsteil von Karsbach) einen Verkehrsunfall verursacht, bei dem ein Zigarettenautomat und eine Straßenlaterne beschädigt wurden. Nach eigenen Angaben fiel dem Mann während der Fahrt auf der Mühlstraße eine Coladose in den Fußraum, woraufhin er beim Versuch zu bremsen, um diese aufzuheben, nicht ausreichend verzögerte und frontal mit dem Zigarettenautomaten kollidierte.
Der Unfall ereignete sich gegen 21:00 Uhr. Durch die Wucht des Aufpralls verschob sich die Ständersäule des Zigarettenautomaten und verbog die dahinterstehende Straßenlaterne.
Der Sachschaden an seinem VW PKW wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Der Schaden am Zigarettenautomaten und der Straßenlaterne liegt bei weit über 1.000 Euro.
