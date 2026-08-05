Gegenstände aus Wohnung geworfen: Mehrere Autos beschädigt – 12.000 Euro Schaden

WÜRZBURG / GROMBÜHL, LKR. WÜRZBURG – Ein 29-Jähriger hat am Dienstagnachmittag in der Steinheilstraße mehrere Gegenstände aus einer Wohnung auf die Straße geworfen und dabei mehrere geparkte Fahrzeuge beschädigt. Der Mann stand offenbar unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und wurde in eine psychiatrische Einrichtung gebracht.

Gegen 14:00 Uhr wurde eine Streife der Würzburger Polizei zu einem Wohnanwesen gerufen. Nach ersten Erkenntnissen soll der Mann persönliche Gegenstände seiner Mitbewohnerin aus dem Fenster geworfen haben. Unter den Gegenständen befanden sich unter anderem ein Fernseher und ein Computer, die auf darunter geparkte Fahrzeuge fielen und diese beschädigten.

Die Einsatzkräfte trafen den 29-jährigen Deutschen in seiner Wohnung an. Aufgrund seines Zustands wurde der Mann zunächst medizinisch behandelt und anschließend wegen möglicher Fremdgefährdung in eine psychiatrische Einrichtung gebracht.

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Die Mitbewohnerin konnte ebenfalls erreicht werden und kam vor Ort, um ihre Gegenstände einzusammeln. Der entstandene Sachschaden wird ersten Schätzungen zufolge auf knapp 12.000 Euro beziffert.