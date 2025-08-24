Geglückter Start! BMA365 Bamberg Baskets gewinnen in Halle gegen den MBC
BAMBERG – Die BMA365 Bamberg Baskets haben ihr erstes Testspiel der Saisonvorbereitung in der SWH.arena in Halle gegen den SYNTAINICS MBC deutlich mit 87:63 (50:29) gewonnen. Trotz der Abwesenheit von Moritz Krimmer, Richard Balint und des vorsorglich geschonten EJ Onu gelang dem Team von Head Coach Anton Gavel ein überzeugender Auftritt, der einen positiven ersten Eindruck hinterließ.
Die Bamberger starteten mit hohem Tempo in die Partie und übernahmen sofort die Führung. Besonders von der Dreipunktelinie zeigten sich die Spieler treffsicher. Auch die Defensive stand sicher, was dazu führte, dass die Baskets bereits nach dem ersten Viertel zweistellig in Führung lagen (27:14). Im zweiten Viertel setzte sich diese Dominanz fort, das Team blieb aggressiv und baute den Vorsprung kontinuierlich aus. Zur Halbzeit lag Bamberg mit 50:29 in Front und hatte sogar das Rebound-Duell mit 24:23 für sich entschieden.
Auch nach dem Seitenwechsel dominierten die Baskets das Geschehen. Eine Schrecksekunde gab es, als sich Daniel Keppeler nach einem Rebound am Fuß vertrat, doch er konnte nach kurzer Behandlungspause weiterspielen. Die Mannschaft wirkte insgesamt frischer und zog nach dem dritten Viertel bis auf 74:43 davon. Im Schlussabschnitt bauten die Bamberger ihre Führung zunächst weiter aus, ehe der MBC den Rückstand nochmals verkürzen konnte. Fünf Spieler der Baskets erzielten eine zweistellige Punktzahl, wobei Demarcus Demonia mit 17 Punkten der beste Scorer war.
Nach dem Spiel äußerte sich EJ Onu, Center der BMA365 Bamberg Baskets, zum ersten Auftritt des Teams: „Der erste Eindruck, den wir heute Abend hier abgeliefert haben, war schon ganz okay. Es war aber erst unser erstes Vorbereitungsspiel und natürlich haben wir noch eine Menge zu tun, bis es dann wirklich in die Saison gehen wird. Für ein erstes Testspiel hat das aber schon gepasst und den Ton vorgegeben, in welche Richtung es gehen muss.“
