Gehölzschnitt – was ist ab dem 1. März erlaubt?

NIEDERWERRN – Naturschutz beim Gehölzschnitt: Worauf Bürger ab März achten müssen

Mit dem Beginn des 1. März treten wieder strengere Regelungen zum Rückschnitt von Hecken und Sträuchern in Kraft. Viele Bürger sind unsicher, was noch erlaubt ist. Der Bund Naturschutz klärt gemeinsam mit der Kreisgartenfachberaterin Brigitte Goss vom Landratsamt Schweinfurt die wichtigsten Fragen und gibt praktische Tipps.

Grundsätzlich steht der Schutz der Brut- und Lebensstätten von Vögeln und anderen Tieren im Vordergrund. Die Zerstörung von Nestern ist verboten – auch dann, wenn der Nestbau gerade erst begonnen hat. Deshalb dürfen Hecken ab dem 1. März nicht mehr entfernt oder radikal zurückgeschnitten werden. Erlaubt bleiben jedoch Formschnitte, bei denen nur der aktuelle Zuwachs entfernt wird, solange dabei die Lebensräume der Tiere nicht gefährdet werden.

Ein häufiger Fehler ist der sogenannte „Bubikopfschnitt“, der Gehölze altern lässt und ihre Blütenbildung verhindert. Das hat Folgen für die Natur: Bienen finden weniger Nahrung im Frühjahr, und Vögeln sowie anderen Tieren fehlen im Sommer und Herbst die Früchte. Vor jedem Schnitt sollte deshalb überprüft werden, ob Vögel in der Hecke nisten.

Um Bürgern mehr Orientierung zu bieten, veranstaltet die Bund Naturschutz-Kreisgruppe Schweinfurt in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Niederwerrn und dem Verein für Gartenbau und Landespflege Niederwerrn e. V. einen Ortsspaziergang. Dieser findet am Freitag, den 28. Februar 2025, um 13:00 Uhr statt. Treffpunkt ist die „Neue Mitte“ in Niederwerrn, Schulstraße. Eine Anmeldung per E-Mail an schweinfurt@bund-naturschutz.de wird empfohlen.

Ein weiterer wichtiger Tipp des Bund Naturschutz: Altes Laub unter Sträuchern sollte liegen bleiben. Es bildet wertvollen Humus, unterstützt Bodenlebewesen und dient Igeln als Winterquartier. Auch wenn es nicht immer dem Ordnungsgefühl entspricht, ist es für die Natur von großem Nutzen.