Gehört werden und mitgestalten: KJR Schweinfurt setzt auf Demokratiebildung
SCHWEINFURT – Demokratie ist kein theoretisches Konstrukt, sondern lebt vom Mitmachen. Dieses Kernmotto prägte die Vollversammlung des Kreisjugendrings (KJR) Schweinfurt am 11. Mai 2026. Zahlreiche Delegierte, Ehrenamtliche sowie prominente Gäste aus der Politik, darunter Landrat Florian Töpper und die Landtagsabgeordnete Martina Gießübel, kamen zusammen, um die Weichen für die regionale Jugendarbeit zu stellen.
Die Verantwortlichen machten den Abend zu einer interaktiven Plattform: An Thementischen, bei einem Mit-Mach-Spiel und über digitale Live-Umfragen via Mentimeter konnten die Teilnehmer direkt erleben, wie Partizipation in der Praxis funktioniert.
Demokratie aktiv erlebbar machen
Die KJR-Vorsitzende Sabine Stapf fand in ihrem Grußwort klare Worte für den Stellenwert der politischen Bildung in der Jugendarbeit:
„Demokratie bedeutet nicht nur Mitbestimmung, sondern auch gehört zu werden. Gleichzeitig braucht Demokratie Beteiligung, Austausch und gegenseitige Toleranz.“
Gerade für die jüngere Generation sei es entscheidend, demokratische Prozesse nicht nur im Schulbuch zu lesen, sondern in Vereinen und Verbänden aktiv mitzugestalten. Der KJR versteht sich hierbei als Brückenbauer, der die nötigen Räume für Diskussionen und echtes Engagement bereitstellt.
Solide Finanzen und einstimmige Beschlüsse
Neben den inhaltlichen Debatten wurden auch die formalen Pflichtaufgaben der Vollversammlung reibungslos absolviert. Die Delegierten zeigten sich mit der Arbeit der Vorstandschaft hochzufrieden:
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Jahresrechnung 2025: Nach dem Rechnungsprüfbericht wurde die Jahresrechnung von den Stimmberechtigten einstimmig entlastet.
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Arbeitsbericht 2025: Der umfangreiche Rückblick auf die Projekte, Freizeiten und Aktionen des vergangenen Jahres erhielt ebenfalls die ungeteilte, einstimmige Zustimmung des Gremiums.
Zum Abschluss der Versammlung sprach der Kreisjugendring allen ehrenamtlich Engagierten und den angeschlossenen Jugendverbänden seinen Dank aus. Ihr täglicher Einsatz sei das Fundament für eine starke und tolerante Gemeinschaft im Landkreis Schweinfurt.
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