Geisterfahrer auf der A45 Höhe Kahl am Main – Mögliche gefährdete Verkehrsteilnehmer gesucht

KAHL A. MAIN, LKR. ASCHAFFENBURG – Am Dienstagmorgen war ein Autofahrer auf der A45 entgegen der Fahrtrichtung unterwegs. Mögliche gefährdete Verkehrsteilnehmer werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach in Verbindung zu setzen.

Am Dienstag, gegen 09:35 Uhr, war ein weißer Daimler entgegen der Fahrtrichtung unterwegs. Das Fahrzeug fuhr auf der Richtungsfahrbahn Gießen in Fahrtrichtung Aschaffenburg und somit in falscher Fahrtrichtung. Ein 54-jähriger VW-Fahrer wurde dem Sachstand nach gefährdet und konnte einen Zusammenstoß mit dem entgegen kommenden Daimler gerade noch durch ein plötzliches Ausweichmanöver verhindern. In der Folge wendete der zunächst Unbekannte sein Fahrzeug und fuhr in Richtung Gießen davon.

Der Geisterfahrer konnte im Rahmen der Ermittlungen identifiziert werden. Der aus dem Landkreis Aschaffenburg stammende Mann muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

Die Verkehrspolizei Schweinfurt–Werneck ermittelt und bittet Verkehrsteilnehmer, die zur fraglichen Zeit in dem Bereich unterwegs waren oder ggf. auch selbst gefährdet wurden, sich unter Tel. 09722/9444-0 zu melden.