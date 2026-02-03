Auto IU

Geisterfahrer auf der A7 bei Wasserlosen – Fahrzeugführer alkoholisiert

3. Februar 2026Letztes Update 3. Februar 2026
Geisterfahrer auf der A7 bei Wasserlosen – Fahrzeugführer alkoholisiert
Symbolfoto: 2fly4
Sparkasse

WASSERLOSEN, LKR. SCHWEINFURT – Am frühen Sonntagmorgen hat ein 69-jähriger Geisterfahrer in einem roten Skoda auf der A7 und angrenzenden Autobahnen für einen gefährlichen Einsatz gesorgt. Der stark alkoholisierte Mann, bei dem ein Wert von über einem Promille festgestellt wurde, war zwischen den Anschlussstellen Wasserlosen und Hammelburg entgegen der Fahrtrichtung unterwegs, bevor ihn die Polizei auf der A71 stoppen konnte.

Nach dem Eingang mehrerer Notrufe gegen 07:50 Uhr konnten Streifen der Autobahnpolizei Schweinfurt-Werneck den Fahrer auf Höhe Poppenhausen aus dem Verkehr ziehen. Die Ermittlungen ergaben, dass der 69-jährige Deutsche zuvor bereits auf der A70, der B19 und der A71 als Falschfahrer unterwegs gewesen war. Die Beamten beschlagnahmten umgehend seinen Führerschein sowie die Fahrzeugschlüssel und ordneten eine Blutentnahme an.

Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet. Die Verkehrspolizei Schweinfurt-Werneck bittet nun alle Verkehrsteilnehmer, die durch den roten Skoda gefährdet wurden oder sachdienliche Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 09722/9444-0 zu melden.

Das könnte Dich auch interessieren:

Tipp: Der Philips Fusselrasierer gibt deiner Kleidung ihr Leben zurück

Deine Lieblingsstücke sehen durch lästige Knötchen und Fussel alt und abgenutzt aus? Mit dem Philips Fusselrasierer entfernst du Pilling im Handumdrehen und lässt deine Textilien wieder wie neu erstrahlen. Dank der Kombination aus hoher Drehzahl und sicherer Anwendung ist er der perfekte Retter für

Männer aufgepasst: Warum Du die Unterhosen von QINCAO lieben wirst

Schluss mit dem täglichen Kampf in der Hose, denn herkömmliche Boxershorts zwicken oft genau dort, wo es am meisten wehtut. Viele Modelle reiben unangenehm auf der Haut oder verlieren nach wenigen Wäschen komplett ihre Form. Mit der Unterwäsche von QINCAO gehören diese Sorgen der Vergangenheit an, d

Mehr

Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

3. Februar 2026Letztes Update 3. Februar 2026

Mehr

Ungarisches Nationalballett Győr bringt Vivaldis „Vier Jahreszeiten“ ins Kurtheater

Ungarisches Nationalballett Győr bringt Vivaldis „Vier Jahreszeiten“ ins Kurtheater

3. Februar 2026
Widerstand gegen Bundespolizei nach Streitigkeiten im Hauptbahnhof Würzburg

Widerstand gegen Bundespolizei nach Streitigkeiten im Hauptbahnhof Würzburg

3. Februar 2026

Mehrgenerationenhaus Haßfurt erhält Förderung im bundesweiten Programm: „Vor Ort vereint – Für ein starkes Miteinander“

3. Februar 2026
Aktion gegen Poser, Tuner und Raser – Mehrere Anzeigen und zwei sichergestellte Autos – Polizei kündigt weitere Kontrolle an

Aktion gegen Poser, Tuner und Raser – Mehrere Anzeigen und zwei sichergestellte Autos – Polizei kündigt weitere Kontrolle an

3. Februar 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)