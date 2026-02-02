Auto IU

Geisterfahrer auf der A7 bei Wasserlosen – Fahrzeugführer alkoholisiert

2. Februar 2026Letztes Update 2. Februar 2026
Geisterfahrer auf der A7 bei Wasserlosen – Fahrzeugführer alkoholisiert
Symbolfoto: 2fly4
Sparkasse

WASSERLOSEN, LKR. SCHWEINFURT – Am frühen Sonntagmorgen hat ein 69-jähriger Geisterfahrer in einem roten Skoda auf der A7 und angrenzenden Autobahnen für einen gefährlichen Einsatz gesorgt. Der stark alkoholisierte Mann, bei dem ein Wert von über einem Promille festgestellt wurde, war zwischen den Anschlussstellen Wasserlosen und Hammelburg entgegen der Fahrtrichtung unterwegs, bevor ihn die Polizei auf der A71 stoppen konnte.

Nach dem Eingang mehrerer Notrufe gegen 07:50 Uhr konnten Streifen der Autobahnpolizei Schweinfurt-Werneck den Fahrer auf Höhe Poppenhausen aus dem Verkehr ziehen. Die Ermittlungen ergaben, dass der 69-jährige Deutsche zuvor bereits auf der A70, der B19 und der A71 als Falschfahrer unterwegs gewesen war. Die Beamten beschlagnahmten umgehend seinen Führerschein sowie die Fahrzeugschlüssel und ordneten eine Blutentnahme an.

Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet. Die Verkehrspolizei Schweinfurt-Werneck bittet nun alle Verkehrsteilnehmer, die durch den roten Skoda gefährdet wurden oder sachdienliche Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 09722/9444-0 zu melden.

Das könnte Dich auch interessieren:

Mepal Müslibecher to go: Dein perfekter Begleiter für ein frisches Frühstück

Tec-Tipp: Dji Mic Mini - Dein professioneller und kabelloser Microfon-Sound im Taschenformat

Mit dem DJI Mic Mini bringst du deine Audioaufnahmen auf das nächste Level, egal ob du Vlogs für YouTube drehst oder Content für Social Media erstellst. Das Set aus zwei Sendern und einem Empfänger ist ultraleicht und liefert dir dank OsmoAudio kristallklaren Sound für professionelle Ergebnisse auf

Mehr

Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

2. Februar 2026Letztes Update 2. Februar 2026

Mehr

Unfallfluchten, Diebstahl und Vandalismus – Die Polizei Schweinfurt hatte gut zu tun

Unfallfluchten, Diebstahl und Vandalismus – Die Polizei Schweinfurt hatte gut zu tun

2. Februar 2026
Fensterscheibe eingeworfen – Polizei schnell vor Ort – Täter gestellt

Fensterscheibe eingeworfen – Polizei schnell vor Ort – Täter gestellt

2. Februar 2026
Gefährliche Körperverletzung im Würzburger Hauptbahnhof

Gefährliche Körperverletzung im Würzburger Hauptbahnhof

2. Februar 2026
Regentenbau Bad Kissingen war Drehort der Trauungen des Netflix Serienhits Love is Blind Germany Staffel 2

Regentenbau Bad Kissingen war Drehort der Trauungen des Netflix Serienhits Love is Blind Germany Staffel 2

2. Februar 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)