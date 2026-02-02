Geisterfahrer auf der A7 bei Wasserlosen – Fahrzeugführer alkoholisiert
WASSERLOSEN, LKR. SCHWEINFURT – Am frühen Sonntagmorgen hat ein 69-jähriger Geisterfahrer in einem roten Skoda auf der A7 und angrenzenden Autobahnen für einen gefährlichen Einsatz gesorgt. Der stark alkoholisierte Mann, bei dem ein Wert von über einem Promille festgestellt wurde, war zwischen den Anschlussstellen Wasserlosen und Hammelburg entgegen der Fahrtrichtung unterwegs, bevor ihn die Polizei auf der A71 stoppen konnte.
Nach dem Eingang mehrerer Notrufe gegen 07:50 Uhr konnten Streifen der Autobahnpolizei Schweinfurt-Werneck den Fahrer auf Höhe Poppenhausen aus dem Verkehr ziehen. Die Ermittlungen ergaben, dass der 69-jährige Deutsche zuvor bereits auf der A70, der B19 und der A71 als Falschfahrer unterwegs gewesen war. Die Beamten beschlagnahmten umgehend seinen Führerschein sowie die Fahrzeugschlüssel und ordneten eine Blutentnahme an.
Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet. Die Verkehrspolizei Schweinfurt-Werneck bittet nun alle Verkehrsteilnehmer, die durch den roten Skoda gefährdet wurden oder sachdienliche Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 09722/9444-0 zu melden.
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
