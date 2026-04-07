Geisterfahrer auf der A7 gestoppt: Polizei verhindert Schlimmeres bei Dettelbach
DETTELBACH, LKR. KITZINGEN – Beamte der Verkehrspolizei Würzburg-Biebelried haben in der Nacht auf Montag einen 44-jährigen Falschfahrer auf der A7 rechtzeitig gestoppt. Der Mann kam den Einsatzkräften mit seinem Fahrzeug entgegen und konnte durch den schnellen Einsatz von Blaulicht und Martinshorn zum Anhalten bewegt werden.
Gegen 02:55 Uhr am frühen Montagmorgen befand sich eine Streifenbesatzung auf der A7 in Fahrtrichtung Autobahnkreuz Biebelried. Etwa zwei Kilometer vor dem Kreuz bemerkten die Polizisten einen weißen Ford Transit, der ihnen auf ihrer Fahrbahn entgegenkam. Die Beamten reagierten sofort, warnten den Fahrer mit optischen und akustischen Signalen und brachten ihn so zum Stillstand, bevor es zu einer Kollision kommen konnte.
Gefahrenstelle abgesichert und Fahrer von der Autobahn geleitet
Nachdem der 44-jährige bulgarische Staatsangehörige gestoppt hatte, geleiteten die Polizisten ihn und sein Fahrzeug sicher von der Autobahn. Gegen den Mann wurde umgehend ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Die Ermittlungen zum Grund der Geisterfahrt dauern an.
Zeugen und Betroffene gesucht
Die Verkehrspolizei Würzburg-Biebelried sucht nun nach Verkehrsteilnehmern, die durch das Fahrverhalten des weißen Ford Transit in der Nacht auf Montag gefährdet oder möglicherweise geschädigt wurden.
Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 09302/910-0 entgegengenommen.
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!