Geisterfahrer auf der A70 und A71 – Vollsperre auf der Autobahn – Zeugenaufruf
WERNECK, LKR. SCHWEINFURT – In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch war ein 85-jähriger Autofahrer auf einer Strecke von rund 15 Kilometern als Geisterfahrer auf der A71 und der A70 unterwegs. Die Autobahnpolizei Schweinfurt-Werneck konnte den Mann stoppen und ermittelt nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.
Geisterfahrt und Polizeieinsatz
Der Vorfall ereignete sich am Dienstag gegen 23:20 Uhr. Der 85-jährige Fahrer fuhr an der Anschlussstelle Poppenhausen mit seinem Opel entgegen der Fahrtrichtung auf die A71 in Richtung Schweinfurt auf. Am Dreieck Werntal wechselte er auf die A70 in Richtung Würzburg, ebenfalls auf der falschen Fahrbahnseite.
-
Entgegenkommende Fahrzeuge mussten dem Rentner ausweichen, um eine Kollision zu verhindern.
-
Nach der Alarmierung sperrten Streifen der Autobahnpolizei den betroffenen Straßenabschnitt zum Schutz der Verkehrsteilnehmer.
-
Der Geisterfahrer konnte schließlich durch Einsatzkräfte gestoppt werden.
Konsequenzen
Ersten Erkenntnissen zufolge führte ein Irrtum des Mannes zu der gefährlichen Fahrt. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ein und beschlagnahmte den Führerschein des 85-Jährigen. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde der Mann seinen Angehörigen übergeben.
Zeugenaufruf
Die Verkehrspolizei Schweinfurt-Werneck bittet alle Verkehrsteilnehmer, die zur fraglichen Zeit in dem Bereich unterwegs waren oder möglicherweise selbst gefährdet wurden, sich unter der Telefonnummer 09722/9444-0 zu melden.
