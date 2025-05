Geisterradler-Sprühaktion

SCHWEINFURT – Ab sofort werden in Schweinfurt wieder gut sichtbare Hinweise auf verschiedene Radwege aufgesprüht, um Radfahrer auf die falsche Fahrtrichtung aufmerksam zu machen und so Zusammenstöße und Unfälle zu verhindern. Für diese Aktion wurden, wie in den Vorjahren, Stellen mit erhöhtem Gefahrenpotenzial ausgewählt.

Das Fahren in der falschen Richtung stellt eine häufige Unfallursache dar, deren Gefahrenpotenzial oft unterschätzt wird. Neben Kollisionen mit anderen Radfahrern werden auch Fußgänger gefährdet. Besonders viele „Geisterradler“ sind unter anderem auf der Maxbrücke, in der Bahnhofstraße und in der Deutschhöfer Straße unterwegs.

Ziel der Aktion ist es, alle Verkehrsteilnehmer für die Einhaltung der richtigen Straßenseite zu sensibilisieren und somit zu einem sichereren Miteinander im Verkehr beizutragen. Grundsätzlich gilt in Deutschland das Rechtsfahrgebot auch für Radfahrer, es sei denn, eine abweichende Regelung ist ausgeschildert.