Gelagerte PV-Module in Brand geraten – Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen in Bergrheinfeld

BERGRHEINFELD – Auf einem Firmengelände in der Richtbergstraße ist am späten Samstagabend ein Brand ausgebrochen. Mehrere gelagerte Photovoltaik-Module gerieten in Flammen, was einen umfangreichen Feuerwehreinsatz zur Folge hatte. Die Kriminalpolizei Schweinfurt ermittelt nun zur Brandursache.

Gegen 23:10 Uhr wurde der Brand der integrierten Leitstelle gemeldet. Die Polizei Schweinfurt sowie ein Großaufgebot der freiwilligen Feuerwehren aus Bergrheinfeld, Grafenrheinfeld und Werneck eilten daraufhin zum Einsatzort. Dank des schnellen Eingreifens der Einsatzkräfte konnte das Feuer zügig unter Kontrolle gebracht und ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Firmengebäude größtenteils verhindert werden.

Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden wird nach ersten Schätzungen auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag beziffert.

Die Kriminalpolizei Schweinfurt hat die Ermittlungen zur Schadenshöhe und vor allem zur Brandursache aufgenommen. Zeugen, die zur Tatzeit oder auch im Vorfeld beziehungsweise im Nachgang verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Richtbergstraße beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09721/202-1731 zu melden.