Gelbe Farbe für glasklares Wasser: Erfolgreicher Test im Volkacher Freibad
VOLKACH – Kurz vor der lang ersehnten Wiedereröffnung des generalsanierten Freibades blickten Verantwortliche und Techniker gespannt auf das Wasser: Ein „Färbetest“ sollte zeigen, ob die neue Technik hält, was sie verspricht. Das Ergebnis: Alles läuft nach Plan, das Bad ist bereit für den Sommer.
Derzeit gleicht das Gelände noch einem Bienenstock: Während Gärtner die Außenanlagen finalisieren und Handwerker letzte Arbeiten an Elektrik und Kassenautomaten durchführen, stand im Inneren der Becken die entscheidende technische Abnahme an.
Der Färbetest: Gelbes Wasser für die Hygiene
Um sicherzustellen, dass die Wasseraufbereitung lückenlos funktioniert, wurden das Schwimmer-, Nichtschwimmer- und Planschbecken kurzzeitig neongelb eingefärbt. Dieser Test dient dazu, die Durchströmung sichtbar zu machen:
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Funktionsprüfung: Es wird kontrolliert, ob das frisch gechlorte Reinwasser aus allen Düsen gleichmäßig verteilt wird.
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Hygiene-Check: Nur wenn die Farbe jeden Winkel des Beckens erreicht, ist garantiert, dass keine „toten Winkel“ entstehen, in denen die Wasserqualität sinken könnte.
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Abnahme: Die Experten des Gesundheitsamtes waren vor Ort und gaben nach dem erfolgreichen Test grünes Licht für den Badebetrieb.
Rutschen-TÜV und Endspurt
Neben der Wasserqualität gab es eine weitere gute Nachricht für alle Action-Fans: Die neue Breitwellenrutsche wurde offiziell getestet und vom TÜV abgenommen.
Bürgermeister Heiko Bäuerlein und Bäderleiter Harald Troll zeigten sich erleichtert über den reibungslosen Verlauf. Wer nun befürchtet, im gelben Wasser baden zu müssen, kann beruhigt sein: Durch die Zugabe von Chlor wurde die Farbe bereits wieder neutralisiert.
Eröffnung an Pfingsten
Das Ziel ist fest im Blick: Am Pfingstwochenende soll das Bad offiziell eröffnet werden. Bis dahin werden die letzten Asphalt- und IT-Arbeiten abgeschlossen, damit die Gäste pünktlich zum Fest in glasklares Wasser springen können.
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