Gelbes Band am Baum: Ernten erlaubt

LANDKREIS HASSBERGE – Der Landkreis Haßberge startet in diesem Jahr zum sechsten Mal die Initiative „Ernten erlaubt“, um der Lebensmittelverschwendung entgegenzuwirken. Angesichts eines überaus reichhaltigen Ertrags an Äpfeln und Birnen sind Bürgerinnen und Bürger dazu aufgerufen, Obst von gekennzeichneten Bäumen an Gemeinde- und Kreisstraßen zu ernten. Die Kreisfachberatung für Gartenbau und Landespflege sowie der Bund Naturschutz Ebern hoffen, dass das regionale Obst so eine sinnvolle Verwertung findet.

Um für Erntewillige die Bäume eindeutig zu kennzeichnen und Unsicherheiten zu vermeiden, werden alle zur Ernte bereitstehenden Obstbäume mit einem gelben Band markiert. Das Band besteht aus Papier und verwittert nach ein bis zwei Jahren. Auch private Grundstücksbesitzer sind dazu eingeladen, sich an der Aktion zu beteiligen und ihre eigenen Bäume entsprechend zu kennzeichnen.

Private Personen, die mitmachen möchten, können die gelben Bänder von ihren Allianzmanagern oder den Bauhöfen der teilnehmenden Gemeinden erhalten. Auch in diesem Jahr wird wieder eine Streuobstbörse angeboten, um die Ernte von Obst an Bäumen in nicht einsehbaren Grundstücken zu vermitteln. Interessierte können hierfür die Kreisfachberatung am Landratsamt (09521 942621) oder den Bund Naturschutz Ebern (09531 1737) kontaktieren.

Die gelben Bänder sind kostenlos an folgenden Stellen erhältlich: Landratsamt Haßberge (Kreisfachberatung für Gartenbau und Landespflege, Uchenhofener Str. 17, 97437 Haßfurt) Gemeinde Allianz Hofheimer Land (Interkommunales Bürgerzentrum, Marktplatz 1, Hofheim) Allianz Main-Hassberge (Rathausstraße 3, 97531 Theres)