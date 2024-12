Geld- und Fahrraddiebstahl nachdem ein 21-Jähriger Mann im Zug randaliert hatte

WIESTHAL-KROMMENTHAL, LKR. MAIN-SPESSART – Am frühen Donnerstagmorgen wurde der Polizei Lohr gemeldet, dass ein junger Mann am Bahnhof Wiesthal auffällig wurde, indem er sich an dort abgestellten Fahrzeugen zu schaffen machte.

Noch auf dem Weg zum Einsatzort fiel den Beamten auf der Staatsstraße zwischen Krommenthal und Partenstein eine Person auf, die auf einem unbeleuchteten Fahrrad unterwegs war und der Täterbeschreibung entsprach. Der 21-jährige Mann, der weder Ausweise noch andere Dokumente bei sich führte, wurde daraufhin festgenommen und zur Dienststelle gebracht.

Nach Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Mann ohne festen Wohnsitz zuvor im ICE in Richtung Aschaffenburg randalierte. Dies führte dazu, dass der Zug außerplanmäßig am Bahnhof Wiesthal hielt, wo der Mann ausstieg. Im Anschluss begab er sich zu den nahegelegenen Wohnhäusern und entwendete gegen 07:15 Uhr aus einem abgestellten PKW etwa 120 Euro. Der Fahrzeughalter konnte den Täter durch ein Fenster beobachten und diesen durch Rufen aufschrecken. Daraufhin flüchtete der Mann zu Fuß in Richtung Krommenthal.

Bei der späteren Festnahme führte der Täter ein lilafarbenes Damen-Trekkingrad mit Kettenschaltung mit sich, das vermutlich während seiner Flucht aus dem Bereich des Bahnhofs oder aus dem Ortsbereich Krommenthal entwendet wurde. Der Eigentümer des Fahrrads ist bisher nicht bekannt.

Die Polizei bittet den Eigentümer des Fahrrads oder Zeugen, die Hinweise geben können, sich bei der Polizeiinspektion Lohr am Main unter der Telefonnummer 09352/874130 oder per E-Mail an pp-ufr.lohr.pi@polizei.bayern.de zu melden.