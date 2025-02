Geldautomat aufgebrochen – Kriminalpolizei ermittelt – Zeugenaufruf

DONNERSDORF – In der Nacht von Sonntag auf Montag haben Unbekannte einen Geldautomaten in einer Bankfiliale in der Raiffeisenstraße gewaltsam geöffnet und Bargeld in mittlerer fünfstelliger Höhe entwendet. Die Kriminalpolizei Schweinfurt sicherte Spuren vor Ort und hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zur SB-Geschäftsstelle der VR-Bank und brachen den Geldautomaten auf. Die erbeuteten Geldbehälter wurden später in einem nahegelegenen Bach entsorgt. Der durch die Tat verursachte Sachschaden beläuft sich auf etwa 30.000 Euro.

Die Kriminalpolizei bittet nun um Mithilfe: Wer im Bereich der Bankfiliale oder im Schelmengassengraben verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt hat, wird gebeten, sich unter Tel. 09721/202-1731 zu melden.