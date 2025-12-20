Geldautomat gesprengt – Täter auf der Flucht
UNTERPLEICHFELD / MÜNCHEN – In der Nacht zum Donnerstag ist ein Geldautomat der Sparkasse Mainfranken Würzburg in Unterpleichfeld zum Ziel eines Sprengstoffanschlags geworden. Gegen 02:45 Uhr sprengten bislang unbekannte Täter den freistehenden Automaten-Container auf einem Parkplatz in der Straße „An der Spielleite“.
Nach derzeitigem Ermittlungsstand flüchteten drei Tatverdächtige in einem dunkelblauen Audi RS6 mit Panoramadach über die Bundesstraße 19 in südliche Richtung. Personen wurden bei dem Vorfall nach aktuellem Kenntnisstand nicht verletzt.
Das Bayerische Landeskriminalamt (BLKA) hat die weiteren Ermittlungen übernommen und lässt den verwendeten Sprengstoff derzeit im Kriminaltechnischen Institut in München untersuchen. Zum Zeitpunkt der Flucht war das Tatfahrzeug mit deutschen Kennzeichen bestückt. Da es sich um eine massive Sprengung handelte, wird nun mit Hochdruck nach Zeugen gesucht, die in den Nachtstunden verdächtige Beobachtungen im Bereich des Tatorts oder im Vorfeld der Tat gemacht haben.
Das BLKA bittet die Bevölkerung um Mithilfe: Wer hat im Bereich Unterpleichfeld verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt oder kann Angaben zum Fluchtweg des dunkelblauen Audi machen? Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 089 / 1212 – 0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen.
