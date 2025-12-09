Geldautomat im Vorraum eines Supermarktes angegangen – Kriminalpolizei ermittelt
SCHWEINFURT / STADTGEBIET – Unbekannte Täter sind am Wochenende in einen Supermarkt in der Hauptbahnhofstraße eingebrochen, indem sie sich über das Dach Zutritt zu einem Vorraum verschafften und dort gewaltsam einen Geldautomaten öffneten. Die Kriminalpolizei Schweinfurt hat die Ermittlungen aufgenommen.
Die Tat ereignete sich in der Zeit von Samstag, 02:30 Uhr, bis Montag, 00:29 Uhr. Die Täter entwendeten den Inhalt des Geldautomaten und flüchteten unerkannt.
Die Kriminalpolizei Schweinfurt hat vor Ort Spuren gesichert. Die genaue Höhe der Beute sowie des entstandenen Sachschadens sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.
Die Polizei bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Supermarktes feststellen konnten, sich unter der Telefonnummer 09721/202-1731 zu melden.
