Geldautomat im Vorraum eines Supermarktes angegangen – Kriminalpolizei ermittelt
HAMMELBURG / LKR. BAD KISSINGEN – In der Zeit von Samstag, 01:30 Uhr, bis Montag, 02:00 Uhr, haben sich unbekannte Täter über das Dach Zugang zu einem Vorraum eines Supermarktes am Sportzentrum verschafft. Dort öffneten sie gewaltsam einen Geldautomaten und entwendeten dessen Inhalt, bevor sie unerkannt flüchteten.
Die Kriminalpolizei Schweinfurt hat die Ermittlungen vor Ort übernommen und Spuren gesichert. Die genaue Höhe der Beute sowie des entstandenen Schadens sind Gegenstand der laufenden Untersuchungen.
Zeugen, die im oben genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Supermarkts feststellen konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09721/202-1731 bei der Kriminalpolizei Schweinfurt zu melden.
