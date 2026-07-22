Geldautomat in Waldaschaff gesprengt – Täter auf der Flucht
WALDASCHAFF, LKR. ASCHAFFENBURG – Am frühen Mittwochmorgen wurde ein Geldausgabeautomat der Sparkasse in Waldaschaff Ziel einer Sprengung. Das Bayerische Landeskriminalamt (BLKA) hat die Ermittlungen übernommen.
Hergang und Tatablauf
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Tatzeit: Mittwoch, 22. Juli 2026, gegen 02:57 Uhr.
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Tatort: Ein Geldausgabeautomat der Sparkasse in einem Wohn- und Geschäftsgebäude im Neuer Weg 2, 63857 Waldaschaff.
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Ausführung: Der Automat wurde mittels Sprengstoff gesprengt.
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Täter und Flucht: Nach aktuellen Erkenntnissen handelt es sich um vier Tatverdächtige, die nach der Tat in einem dunklen Pkw – vermutlich der Marke BMW – in Richtung der nahegelegenen Bundesautobahn A3 flüchteten.
Ermittlungen
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Das Bayerische Landeskriminalamt (BLKA) führt die weiteren Ermittlungen.
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Untersuchungen des verwendeten Sprengstoffes sind in den kommenden Tagen im Kriminaltechnischen Institut (KTI) des BLKA in München geplant.
Zeugenaufruf
Das Bayerische Landeskriminalamt bittet die Bevölkerung um Mithilfe und stellt folgende Fragen:
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Wem sind in den Nachtstunden im Bereich des Tatorts in Waldaschaff verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen?
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Wer hat im Vorfeld in der näheren Umgebung des Tatortes verdächtige Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit der Sprengung stehen könnten?
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Wer kann sachdienliche Hinweise zur Tat, den Tätern oder dem Fluchtfahrzeug geben?
Hinweise nimmt das Bayerische Landeskriminalamt unter der Telefonnummer 089/1212-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.
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