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Geldautomat in Waldaschaff gesprengt – Täter auf der Flucht

22. Juli 2026Letztes Update 22. Juli 2026
Geldautomat in Waldaschaff gesprengt – Täter auf der Flucht
Symbolbild: 2fly4
Sparkasse

WALDASCHAFF, LKR. ASCHAFFENBURG – Am frühen Mittwochmorgen wurde ein Geldausgabeautomat der Sparkasse in Waldaschaff Ziel einer Sprengung. Das Bayerische Landeskriminalamt (BLKA) hat die Ermittlungen übernommen.

Hergang und Tatablauf

Ermittlungen

  • Das Bayerische Landeskriminalamt (BLKA) führt die weiteren Ermittlungen.

  • Untersuchungen des verwendeten Sprengstoffes sind in den kommenden Tagen im Kriminaltechnischen Institut (KTI) des BLKA in München geplant.

Zeugenaufruf

Das Bayerische Landeskriminalamt bittet die Bevölkerung um Mithilfe und stellt folgende Fragen:

  • Wem sind in den Nachtstunden im Bereich des Tatorts in Waldaschaff verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen?

  • Wer hat im Vorfeld in der näheren Umgebung des Tatortes verdächtige Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit der Sprengung stehen könnten?

  • Wer kann sachdienliche Hinweise zur Tat, den Tätern oder dem Fluchtfahrzeug geben?

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Hinweise nimmt das Bayerische Landeskriminalamt unter der Telefonnummer 089/1212-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

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