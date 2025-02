Geldbeuteldiebstahl in Supermarkt

BAD NEUSTADT AN DER SAALE – Am Mittwoch kam es in einem Supermarkt in der Schweinfurter Straße zu einem Geldbörsendiebstahl. Eine 48-jährige Kundin wurde Opfer des Diebstahls, nachdem sie an der Kasse bezahlt hatte und zu ihrem Fahrzeug ging.

Der bislang unbekannte Täter entwendete die auffällig gelbe Geldbörse aus der Jackentasche der Frau zwischen 17:00 und 17:30 Uhr. Anschließend konnte er unerkannt entkommen.

Die Polizei Bad Neustadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise. Personen, die in dem genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel. 09771/606-0 zu melden.