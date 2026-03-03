Auto IU

Geldbeuteldiebstahl und Sachbeschädigungen im Landkreis Kitzingen

3. März 2026Letztes Update 3. März 2026
KITZINGEN IM LANDKREIS KITZINGEN – Am vergangenen Wochenende kam es im Stadtgebiet Kitzingen sowie in Willanzheim zu mehreren Vorfällen, bei denen Eigentum mutwillig beschädigt oder entwendet wurde. Neben einem Diebstahl auf einem Flohmarkt registrierte die Polizei zwei Fälle von Vandalismus an geparkten Fahrzeugen.

Am Sonntag wurde einer 65-jährigen Frau gegen 11:50 Uhr auf dem Flohmarkt in der Mainbernheimer Straße der Geldbeutel aus ihrer Handtasche gestohlen. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 200 Euro.

Zudem wurde in der Liegnitzer Straße ein schwarzer 3er BMW zwischen Samstagabend und Sonntagnachmittag beschädigt. Ein unbekannter Täter verkratzte die hintere Tür der Fahrerseite mit einem spitzen Gegenstand, was Kosten von rund 500 Euro zur Folge hat. Ein weiterer Vorfall ereignete sich in Willanzheim im Ebentalweg: Dort wurde am Samstagabend der hintere rechte Reifen eines geparkten VW beschädigt, wobei der Schaden auf 300 Euro geschätzt wird.

Sachdienliche Hinweise zu allen drei Fällen nimmt die Polizeiinspektion Kitzingen unter der Telefonnummer 09321/141-0 entgegen.

