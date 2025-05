Geldbörse geraubt – Tatverdächtiger festgenommen – Polizei sucht Zeugen

WÜRZBURG/HEIDINGSFELD – Am Samstagmorgen wurde ein 21-jähriger Mann in der Straßenbahnlinie 5 Opfer eines Raubes. Ein 24-jähriger Tatverdächtiger konnte kurz darauf festgenommen werden. Die Kriminalpolizei Würzburg bittet nun Zeugen um Mithilfe, insbesondere die unbekannte Finderin der Geldbörse.

Gegen 06:00 Uhr befand sich der 21-Jährige in der Straßenbahn auf dem Weg nach Rottenbauer. Zwischen den Haltestellen Klingenstraße und Heriedenweg wurde er von einem Unbekannten nach Geld gefragt, bedroht und an der Jacke festgehalten. Der Täter entwendete die Geldbörse des jungen Mannes, stieg an der Haltestelle Heriedenweg aus und flüchtete zu Fuß zurück nach Heidingsfeld. Er entnahm das Bargeld und warf den Geldbeutel weg.

Nachdem der 21-Jährige die Polizei alarmierte, konnte ein 24-jähriger Tatverdächtiger in Heidingsfeld festgenommen werden. Die Geldbörse wurde später am Abend von einer unbekannten Zeugin gefunden und dem Eigentümer zurückgebracht. Der 24-Jährige wurde nach den polizeilichen Maßnahmen wieder freigelassen, muss sich aber nun wegen Raubes und Bedrohung verantworten.

Die Kriminalpolizei Würzburg bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben machen können, sich unter der Telefonnummer 0931/457-1732 zu melden. Insbesondere wird die unbekannte Finderin der Geldbörse gebeten, sich bei der Polizei zu melden.