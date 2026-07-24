Geldersheim erhält Auszeichnung für schnellen Internetausbau

GELDERSHEIM, LKR. SCHWEINFURT – Die Gemeinde Geldersheim wurde am 20. Juli 2026 als eine von zwei Gemeinden im Landkreis Schweinfurt mit dem Siegel „GigabitRegionBayern“ ausgezeichnet. Damit wird das Engagement der Kommune beim Ausbau einer leistungsfähigen digitalen Infrastruktur gewürdigt.

Durch den konsequenten Ausbau gigabitfähiger Glasfasernetze schafft Geldersheim wichtige Voraussetzungen für eine zukunftssichere Breitbandversorgung. Davon profitieren Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen sowie öffentliche Einrichtungen gleichermaßen.

„Eine moderne digitale Infrastruktur ist heute ein wichtiger Standortfaktor und gehört zur kommunalen Daseinsvorsorge. Mit dem Ausbau der Glasfasernetze investieren wir in die Zukunft unserer Gemeinde“, erklärt Bürgermeister Hemmerich.

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Die Auszeichnung bestätigt den erfolgreichen Weg der Gemeinde beim Gigabitausbau und würdigt das gemeinsame Engagement aller Beteiligten. Geldersheim will den Ausbau der digitalen Infrastruktur auch künftig weiter vorantreiben.