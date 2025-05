Geldregen für ein Callcenter: Täter erbeuten Geld mittels „Schockanruf“ – Wer konnte die Übergabe beobachten?

BAD KISSINGEN – Telefonbetrüger erbeuteten am Freitagabend von einer Seniorin in Bad Kissingen einen höheren fünfstelligen Geldbetrag, indem sie ihr eine schwere Erkrankung ihres Sohnes vortäuschten und dringende, teure Medikamente aus dem Ausland als Grund für eine hohe Vorauszahlung nannten.

Die Übergabe des Bargelds in einer weißen Stofftasche erfolgte gegen 18:15 Uhr in der Maxstraße an eine etwa 60 bis 70 Jahre alte und circa 165 cm große Frau mit grauen, zurückgebundenen Haaren. Die Abholerin flüchtete anschließend über die Weidgasse in die Bachstraße.

Die Kriminalpolizei Würzburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die die Übergabe beobachtet haben oder Hinweise zur Identifizierung der Abholerin oder eines möglichen Fluchtfahrzeugs geben können, sich dringend unter der Telefonnummer 0931/457-1732 zu melden.