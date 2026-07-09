Gelebte Geschichte im Fränkischen Freilandmuseum Fladungen – Living History-Wochenende zeigt Alltag um 1919/20

FLADUNGEN (LKR. RHÖN-GRABFELD) – Im Fränkischen Freilandmuseum Fladungen wird am 11. und 12. Juli der Alltag einer fränkischen Hofstelle kurz nach dem Ersten Weltkrieg im Rahmen eines Living History-Wochenendes erlebbar gemacht. Drei Geschichtsdarstellende zeigen im Dreiseithof aus Leutershausen, wie Menschen um 1919/20 lebten, arbeiteten und ihren Alltag gestalteten.

In historischen Rollen wird unter anderem dargestellt, wie gekocht, geheizt und gewaschen wurde. Gleichzeitig werden gesellschaftliche Veränderungen der Zeit aufgegriffen, darunter politische Umbrüche, das Frauenwahlrecht sowie der Wandel in Landwirtschaft und Lebensweise.

Besucherinnen und Besucher erleben die Szenen direkt im Hofalltag – beim Essen in der Stube, bei Arbeiten in Küche und Garten oder bei traditionellen Tätigkeiten wie dem Wachsverarbeiten zur Herstellung von Kerzen und Wachstüchern.

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Ergänzt wird das Programm am Sonntag durch eine Fahrt mit dem historischen Rhön-Zügle sowie Führungen zu Pflanzen in Dorf und Umgebung, die den Wandel von Gartenkultur und Nutzung von Naturressourcen thematisieren.

Das Living History-Wochenende findet jeweils von 9 bis 18 Uhr statt. Der Eintritt beträgt 8 Euro, Kinder unter sechs Jahren haben freien Zugang.