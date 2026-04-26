Gelebte Tradition an der Gemeindegrenze: Gemeinsamer Grenzbegang der Siebener aus Grafenrheinfeld und Garstadt
GRAFENRHEINFELD / GARSTADT – Einmal im Jahr begeben sich die Feldgeschworenen auf Spurensuche entlang der Gemarkungsgrenzen, um die Beständigkeit der alten Grenzsteine zu prüfen. In diesem Jahr absolvierten die „Siebener“ aus Grafenrheinfeld und Garstadt diesen traditionsreichen Grenzbegang gemeinsam und setzten damit ein Zeichen für gute Nachbarschaft und kommunale Selbstverwaltung.
Unter der Leitung der beiden Siebenerobmänner Norbert Bauer (Grafenrheinfeld) und Edgar Kiesel (Garstadt) machten sich die Gruppen mit historischem Wissen und handfestem Werkzeug auf den Weg. Ausgerüstet mit alten Karten, Maßband, Hacke, Schaufel und dem charakteristischen Metalldorn wurden die Grenzpunkte kontrolliert, die teils seit Jahrhunderten die Grenzen zwischen den Gemeinden markieren.
Erfahrung und Gespür bei der Suche
Die Arbeit der Feldgeschworenen erfordert oft Geduld und handwerkliches Geschick. Während viele Steine sofort sichtbar sind, müssen andere unter einer über die Jahre gewachsenen Erdschicht mühsam freigelegt werden. Dabei verlassen sich die Siebener auf ihre jahrzehntelange Erfahrung: Mit dem Metalldorn ertasten sie verborgene Steine im Erdreich und erkennen bereits am Klang des Aufpralls, ob sie auf einen echten Grenzstein oder lediglich auf herkömmliches Gestein gestoßen sind.
Ein Ehrenamt mit jahrhundertealter Geschichte
Das Amt der Feldgeschworenen zählt zu den ältesten noch aktiven Ehrenämtern in Bayern und reicht bis in das 12. oder 13. Jahrhundert zurück. Neben der Sicherung von Grenzen steht der Begang auch für den Wissenstransfer zwischen den Generationen, damit das Handwerk und die damit verbundenen Geheimnisse lebendig bleiben.
Hintergrund: Wer sind die „Siebener“?
Feldgeschworene werden in unserer Region traditionell als Siebener bezeichnet. Sie sind auf Lebenszeit vereidigt und unterstützen die Vermessungsämter bei ihrer Arbeit. Ein wesentlicher Teil ihrer Identität ist das „Siebenergeheimnis“ – eine geheime Kennzeichnung unterhalb der Grenzsteine, die dazu dient, Manipulationen an den Grenzen zweifelsfrei nachzuweisen.
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