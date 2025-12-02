Gelungene Kooperation von Kita, Bibliothek und Rathaus am Bundesweiten Vorlesetag
GRAFENRHEINFELD – Anlässlich des Bundesweiten Vorlesetags am 21. November fand in Grafenrheinfeld eine gelungene Kooperation zwischen den Kitas Bühl und Fröschloch, der Bibliothek und dem Rathaus statt. Mehr als 60 Kinder lauschten an vier verschiedenen Orten in der Bibliothek vorgelesenen Geschichten.
Der diesjährige bundesweite Vorlesetag stand unter dem Motto „Vorlesen spricht deine Sprache“ und betonte die verbindende Kraft des Vorlesens für die sprachliche Entwicklung und das Miteinander.
Verschiedene Akteure aus der Gemeinde beteiligten sich als Vorleser:
-
Erster Bürgermeister Christian Keller: Begrüßte die Gruppe der „Sonnenkinder“ im Lesesaal und las aus der altersgerechten Adaption des Klassikers „Das kleine Gespenst – Tohuwabohu auf Burg Eulenstein“ von Otfried Preußler vor.
-
Bibliotheksleiterin Ivonne Floeder: Trug die Geschichte „Urmel schlüpft aus dem Ei“ mithilfe des Kamishibai-Theaters vor.
-
Sabine Bromisch (Vorzimmer Bürgermeister): Begeisterte die „Mondkinder“ mit dem Buch „Wie Henri Henriette fand“.
-
Geschäftsleiter Stephan Renninger: Empfing die jüngsten Kinder in der Kinderbuchabteilung und erzählte die Geschichte vom „Dorf der Schussel“, veranschaulicht mit verschiedenen Gegenständen.
Bereits eine Woche zuvor erfreuten Kitaleiterin Gundi Katzenberger und Erzieherin Michelle Triebel die „Sternengruppen“ mit der als Schattentheater vorgetragenen Geschichte „Ich knack die Nuss“.
Zum Abschluss der Aktion gestalteten die Kinder gemeinsam ein Plakat und erhielten ein Buchgeschenk.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!