Gelungene Premiere: Erstes Seniorensportfest der TG Schweinfurt
SCHWEINFURT – Unter dem Motto „Sport leben – Sport erleben“ feierte die Turngemeinde Schweinfurt am 4. Juli 2026 eine erfolgreiche Premiere: Das erste Seniorensportfest für alle Interessierten ab 60 Jahren verwandelte das Vereinsgelände in einen lebendigen Ort der Begegnung und Bewegung.
Freude an der Bewegung statt Leistungsdruck
Das Ziel der Veranstaltung war klar definiert: Im Vordergrund standen nicht persönliche Bestzeiten oder sportliche Höchstleistungen, sondern die gemeinsame Freude am Sport. Unabhängig von einer Vereinsmitgliedschaft waren alle Senioren eingeladen, sich aktiv zu beteiligen.
Elfriede Ment, Beirätin für Menschen mit Einschränkungen und Senioren der Stadt Schweinfurt, eröffnete das Fest und unterstrich in ihrem Grußwort die hohe Bedeutung von Bewegung und sozialen Kontakten für das Wohlbefinden im Alter.
Sportliche Stationen und Gemeinschaft
Bei angenehmem Wetter absolvierten die Teilnehmer mit sichtlich viel Spaß verschiedene sportliche Stationen, darunter:
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100- und 400-Meter-Gehen
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Weitwurf
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Torschießen
Jeder Teilnehmer erhielt eine Urkunde als Erinnerung. Die jeweils Erstplatzierten in den Kategorien 100/400 Meter Gehen sowie Weitwurf wurden zudem mit Medaillen ausgezeichnet, um die persönliche Leistung zu würdigen, ohne den rein kompetitiven Charakter in den Mittelpunkt zu stellen.
Mehr als nur Sport
Das Seniorensportfest bot zudem viel Raum für den sozialen Austausch. Bei Kaffee, Kuchen und kühlen Getränken tauschten sich die Teilnehmer angeregt aus, ließen Erinnerungen wachwerden und genossen das Miteinander. Gerade diese gesellige Komponente trug maßgeblich zum Erfolg des Tages bei.
Aufgrund der durchweg positiven Resonanz plant die Turngemeinde Schweinfurt bereits, das Seniorensportfest künftig als feste Größe in ihren Veranstaltungskalender aufzunehmen. Die Premiere hat eindrucksvoll gezeigt, wie wertvoll es ist, gemeinsam in Bewegung zu bleiben und die Gemeinschaft zu pflegen.
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