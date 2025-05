Gelungene Rama Dama Aktion des Jugendforums Stadtlauringen

STADTLAURINGEN, LKR. SCHWEINFURT – Unter dem Motto „Rama Dama“ (bayrisch für „Aufräumen“) lud das Team Umwelt des Jugendforums gemeinsam mit der Dreschgemeinschaft, der Jagdgenossenschaft und den Jagdpächtern am 26. April 2025 zu einer Flurreinigungsaktion in Stadtlauringen ein. 24 Helferinnen und Helfer jeden Alters trafen sich am Sportplatz, um die Landschaft rund um Stadtlauringen von Müll zu befreien. Auch der 1. Bürgermeister Friedel Heckenlauer unterstützte die Aktion tatkräftig.

Aufgrund des starken Wachstums der Vegetation wurde das Sammelgebiet kurzfristig von der Altenburg auf die Rad- und Wirtschaftswege um Stadtlauringen verlegt, um die Natur nicht unnötig zu beeinträchtigen. Ausgestattet mit Müllzangen und Eimern sammelten die verschiedenen Gruppen neben Autoteilen und Haushaltsgegenständen vor allem zahlreiche Zigarettenstummel und Altglas.

Nach einem gemeinsamen Mittagessen am Jugendzeltplatz wurden zwei Anhänger voller Abfälle am Bauhof sortiert und fachgerecht entsorgt. Die Teilnehmenden waren sich einig, dass diese Müllsammelaktion nach mehrjähriger Pause einen gelungenen Auftakt darstellte und im März 2026 wiederholt werden soll. Ein herzliches Dankeschön ging an alle Beteiligten.