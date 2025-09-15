Gelungener Auftakt in die Pre-Season für die Mighty Dogs
SCHWEINFURT – Nach sieben Monaten Leidenszeit war es am Freitagabend endlich wieder soweit: Die Mighty Dogs starteten in die Pre-Season 2025/26 und empfingen die Höchstadt Alligators. Vor über 500 Zuschauern im Icedome entwickelte sich ein schnelles und spannendes Spiel, das die Hausherren am Ende verdient mit 4:2 für sich entscheiden konnten.
Die Mighty Dogs waren von Beginn an in guter Form, und bereits in der achten Spielminute nutzte Neuzugang Josef Dana eine 5-gegen-3-Überzahlsituation und traf in seinem ersten Spiel für die Mighty Dogs zum 1:0. Auch im zweiten Drittel bestimmten die Hausherren das Spielgeschehen. In der 27. Minute erhöhte Kevin Heckenberger mit einem Alleingang auf 2:0. In der 31. Minute gab es einen Torhüterwechsel auf beiden Seiten: Für die Mighty Dogs kam Benny Roßberg, bei den Alligators stand fortan Luca Ganz zwischen den Pfosten. Die Gäste verkürzten in der 34. Minute durch einen Powerplay-Treffer von Jake Fardoe.
Im Schlussdrittel erhöhte Alex Asmus in der 46. Minute erneut in einer 5-gegen-3-Situation auf 3:1. Die Freude währte jedoch nur kurz, da die Gäste im direkten Gegenzug einen Fehlpass von Roßberg nutzten und Samuel Eriksson zum 3:2-Anschluss einschob. Die Partie blieb spannend bis zur Schlussphase. Als die Gäste ihren Goalie vom Eis nahmen, entschied Ilya Zheltakov mit seinem ersten Treffer im Mighty-Dogs-Trikot die Partie, nachdem er uneigennützig von Petr Pohl bedient wurde.
Viel Zeit zum Durchatmen bleibt der Mannschaft nicht: Nach dem Heimsieg stand am Samstagvormittag bereits der Medienday an. Am Sonntag um 10 Uhr findet die jährliche Mannschaftspräsentation bei Auto Löffler Skoda in Schweinfurt statt, ehe es am Abend um 18 Uhr zum Derby gegen den ESC Haßfurt kommt.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!