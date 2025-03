Gelungener Berufseinstieg beim Hauptzollamt Schweinfurt

SCHWEINFURT – Sieben neue Nachwuchskräfte haben am vergangenen Samstag ihren Dienst beim Hauptzollamt Schweinfurt angetreten. Während einer feierlichen Zeremonie erhielten die Berufseinsteiger ihre Ernennungsurkunden zur Beamtin bzw. zum Beamten auf Widerruf und wurden offiziell zu Zollinspektoranwärtern ernannt.

„Für viele von Ihnen beginnt heute mit dem Start des Bachelor-Studiums beim Zoll ein bedeutender Meilenstein im Leben“, betonte Regierungsdirektorin Franziska Schubert, die Leiterin des Hauptzollamts Schweinfurt, in ihrer Begrüßungsrede.

Bundesweit starten zum 1. März mehr als 400 junge Menschen ihr Studium im gehobenen Dienst beim Zoll. Zeitgleich beginnt für den IT-Nachwuchs das duale Studium der Verwaltungsinformatik.

Das dreijährige duale Studium beim Zoll kombiniert Theorie und Praxis. Die fachtheoretische Ausbildung erfolgt an der Hochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung in Münster, während die praktischen Einsätze in verschiedenen Bereichen des Ausbildungshauptzollamts sowie bei Zollämtern, Zollfahndungsämtern und der Generalzolldirektion stattfinden.

Nach erfolgreichem Abschluss des Studiums erwartet die Absolventen eine vielseitige Karriere beim Zoll. Mögliche Einsatzgebiete reichen von der Bekämpfung von Schwarzarbeit und Drogenschmuggel über die Steuererhebung bis hin zu Tätigkeiten in der Zollfahndung zur Bekämpfung organisierter Kriminalität. Geeignete Nachwuchskräfte werden in der Regel übernommen.

Interessierte können sich noch bis zum 15. April 2025 für eine Einstellung zum 1. März 2026 bewerben. Weitere Informationen sind unter www.zoll-karriere.de oder www.zoll.de („Karriere“) abrufbar.

Ansprechpartner für das Studium im gehobenen Zolldienst:

Simone Reisacher

Telefon: 09721/6464-1104

E-Mail: bewerbung.hza-schweinfurt@zoll.bund.de

Ansprechpartner für das Studium Verwaltungsinformatik:

Generalzolldirektion Direktion I, Dienstort Münster

Telefon: 0228/303-14364

E-Mail: Bewerbungen-VIT@zoll.bund.de