Gelungener Einstand in der 1. Bundesliga der Frauen– TV SW-Oberndorf sammelt erste Punkte

SCHWEINFURT–OBERNDORF / GÖRLITZ – Die Frauen des TV SW-Oberndorf sind am Sonntag in Görlitz in ihre erste Feldsaison in der 1. Bundesliga gestartet. Dabei trafen sie zunächst auf den TV 1880 Käfertal und anschließend auf den Gastgeber SV Energie Görlitz.

Im ersten Spiel gegen Käfertal zeigte Oberndorf eine konzentrierte Leistung, musste sich aber trotz guter Gegenwehr knapp mit 0:3 (9:11, 6:11, 8:11) geschlagen geben. Die windigen Bedingungen stellten beide Teams vor Herausforderungen.

Im zweiten Spiel gegen SV Energie Görlitz präsentierte sich Oberndorf selbstbewusster und gewann die ersten beiden Sätze deutlich mit 11:5 und 11:6. Im dritten Satz schlichen sich Unkonzentriertheiten ein, sodass dieser knapp mit 14:15 verloren ging. Im vierten Satz behielt Oberndorf die Ruhe und sicherte sich mit einem 11:9 den verdienten 3:1-Sieg.

Mit einer soliden Leistung, starkem Teamgeist und dem ersten Bundesligasieg blickt der TV SW-Oberndorf positiv auf den Saisonstart.

Nächsten Sonntag, den 11. Mai, spielt die Mannschaft um 11:00 Uhr zu Hause in Oberndorf gegen den TSV Pfungstadt und den TSV Calw.