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Gelungener Start in Werneck: Edelmetallhändler spenden 1.000 Euro an die Schweinfurter Kindertafel

4. Juni 2026Letztes Update 4. Juni 2026
Gelungener Start in Werneck: Edelmetallhändler spenden 1.000 Euro an die Schweinfurter Kindertafel
Foto: Robert Osinski
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WERNECK / SCHWEINFURT – Drei Monate nach ihrer offiziellen Neueröffnung in Werneck setzen die Geschäftsinhaber der Hepperle & Osinski Edelmetalle und Edelsteine GmbH & Co. KG ein deutliches Zeichen für ihr lokales Engagement. Das junge Unternehmen unterstützt die Schweinfurter Kindertafel mit einer Spende von 1.000 Euro. Die Summe kam durch die Einnahmen im Rahmen der Eröffnungsfeierlichkeiten zusammen.

Das auf den Handel und die Bewertung von Edelmetallen wie Gold und Silber sowie Edelsteinen spezialisierte Fachgeschäft hat sich nach dem erfolgreichen Start schnell in der Region etabliert.

Von Anfang an lokale Verantwortung übernehmen

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Mit dem Schritt in die Selbstständigkeit war es für die beiden Inhaber, Frau Hepperle und Herrn Osinski, von Beginn an eine Herzensangelegenheit, der Gemeinschaft in der Region etwas zurückzugeben. Die Wahl fiel dabei bewusst auf das bekannte Schweinfurter Hilfsprojekt.

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„Die Unterstützung der Kindertafel ist für uns sehr wichtig. Wir sind beeindruckt von dem Engagement der ehrenamtlichen Helfer, die sicherstellen, dass gesunde Mahlzeiten genau dort ankommen, wo sie am meisten gebraucht werden – bei den Kindern der Stadt Schweinfurt“, erklärt die Geschäftsleitung.

Verlässliche Hilfe in Zeiten hoher Lebensmittelpreise

Gerade in der aktuellen wirtschaftlichen Lage, die von anhaltend hohen Lebensmittelpreisen geprägt ist, sind soziale Einrichtungen wie die Kindertafel dringender denn je auf verlässliche Partner aus der regionalen Wirtschaft angewiesen. Die Spende der Edelmetallhändler soll ohne Umwege in die Beschaffung und Zubereitung gesunder Nahrungsmittel für bedürftige Kinder fließen.

Mit dieser Aktion will das Team von Hepperle & Osinski ein Signal für nachhaltiges Unternehmertum setzen. Der geglückte geschäftliche Einstand in Werneck soll auch langfristig positive Impulse für das soziale Miteinander im Landkreis bringen – weitere Kooperationen mit regionalen Vereinen und sozialen Projekten sind von den Inhabern bereits fest eingeplant.

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