Gelungener Tag der offenen Tür: Spielmanns- und Fanfarenzug Grafenrheinfeld öffnete seine Pforten
GRAFENRHEINFELD – Bei idealen Wetterbedingungen lud der Spielmanns- und Fanfarenzug Grafenrheinfeld zu einem Tag der offenen Tür in seine Räumlichkeiten in der Schulgasse ein. Zahlreiche Interessierte nutzten die Gelegenheit, den Traditionsverein hautnah zu erleben.
Einblicke in die Vereinsarbeit
Die Musikerinnen und Musiker präsentierten ihr Können in zwei Konzerten und boten den Besuchern zudem die Möglichkeit, die verschiedenen Instrumente – von der Trommel über die Flöte bis hin zur Fanfare – aus der Nähe zu betrachten. Interessierte, die selbst ein Instrument erlernen oder Teil der Gemeinschaft werden möchten, sind eingeladen, sich jederzeit an den Verein zu wenden.
Musik und Geselligkeit
Neben dem musikalischen Programm war auch für das leibliche Wohl mit Grillspezialitäten und kühlen Getränken bestens gesorgt. Die Kombination aus musikalischer Darbietung und entspannter Atmosphäre machte die Veranstaltung zu einem vollen Erfolg für den Verein und die Besucher.
Wichtiger Bestandteil des Dorflebens
Der Spielmanns- und Fanfarenzug ist fest in Grafenrheinfeld verwurzelt. Das Angebot des Vereins umfasst neben der musikalischen Früherziehung für Kinder auch eine fundierte Ausbildung an verschiedenen Instrumenten. Durch regelmäßige Auftritte sowie die überregional bekannte Kirchplatzserenade leistet der Verein einen bedeutenden Beitrag zum kulturellen Leben der Gemeinde.
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