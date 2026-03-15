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Gelungenes Gemeinschaftskonzert in der Volkacher Stadtpfarrkirche

15. März 2026Letztes Update 15. März 2026
Gelungenes Gemeinschaftskonzert in der Volkacher Stadtpfarrkirche
Foto: Nina Schäfer
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VOLKACH IM LANDKREIS KITZINGEN – Unter dem inspirierenden Motto „Musik schafft Freu(n)de“ haben das „Einstieg-bis-Konzert Orchester“ (EBK) und die Stadtkapelle Volkach ein beeindruckendes Gemeinschaftskonzert gestaltet. In der voll besetzten Stadtpfarrkirche zeigten rund 60 Musikerinnen und Musiker eindrucksvoll, wie verbindend und lebendig die gemeinsame Leidenschaft für die Musik sein kann.

Den ersten Teil des Nachmittags übernahm das EBK unter der Leitung von Tanja Domes. Die 30 Spät- und Wiedereinsteiger begeisterten das Publikum mit einer Auswahl, die von der Originalkomposition „Herndon Exaltation“ über Filmmusik aus „Hatari!“ bis hin zu einem mitreißenden Spiritual-Medley reichte. Mit dem ABBA-Klassiker „Thank you for the Music“ verabschiedete sich das Ensemble unter großem Applaus, bevor die Stadtkapelle Volkach die Bühne übernahm.

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Unter der Leitung von Elke Jörg präsentierte die Stadtkapelle ein abwechslungsreiches Repertoire, das mit dem Konzertmarsch „Creation“ kraftvoll begann und über Schostakowitschs „Second Waltz“ bis hin zu einer gefühlvollen Trompeten-Ballade führte. Das Finale bildete den emotionalen Höhepunkt des Tages: Beide Orchester vereinten sich zu einem imposanten Klangkörper und setzten mit dem „Millenium Song“ sowie dem Friedenswunsch „Dona nobis pacem“ einen feierlichen und hoffnungsvollen Schlusspunkt.

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