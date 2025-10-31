Auto IU

Gemeinde Gochsheim: Barrierefrei in den AWO-Garten

31. Oktober 2025Letztes Update 31. Oktober 2025
Bild: Larissa Wörtmann
GOCHSHEIM – Ab sofort ist der Gartenzugang des AWO-Heims in der Jahnstraße in Gochsheim barrierefrei. Die Gemeinde Gochsheim hat auf Bitten der AWO reagiert und eine Rampe installiert, die den Zugang für alle Besucherinnen und Besucher komfortabel und sicher gestaltet.

Die Maßnahme zur Herstellung der Barrierefreiheit wurde initiiert, nachdem Mitglieder der Arbeiterwohlfahrt (AWO) Ersten Bürgermeister Manuel Kneuer darauf hingewiesen hatten, dass der bisherige Zugang in den Garten aufgrund einer hohen Stufe für einige Menschen nur schwer oder gar nicht nutzbar war.

Die Rampe und das neue Podest wurden in Eigenleistung durch den gemeindlichen Bauhof hergestellt. Bürgermeister Kneuer bedankte sich ausdrücklich bei den beteiligten Mitarbeitern für ihren Einsatz und die sorgfältige Ausführung.

Bei den Arbeiten entfernte das Bauhof-Team, insbesondere Jürgen Hußlein und Alois Hedrich, das vorhandene Pflaster, setzte Leistensteine zur Abgrenzung und glich das Gelände für eine ebene Oberfläche aus. Die Gemeinde legte dabei besonderen Wert auf nachhaltiges Bauen, indem die in gutem Zustand befindlichen Pflastersteine weitgehend wiederverwendet wurden.

Erster Bürgermeister Manuel Kneuer hob die Bedeutung der Umsetzung hervor: „Mit der neuen Rampe stärken wir Teilhabe im Alltag – direkt vor Ort und ganz konkret für unsere Bürgerinnen und Bürger aus Gochsheim und Weyer.“

