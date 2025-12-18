Gemeinde Gochsheim: Neuer Erschließungs-Gehweg zum Neubaugebiet mit intelligenter LED-Beleuchtung
GOCHSHEIM – Die Gemeinde Gochsheim setzt bei der Erschließung des neuen Gehwegs zum Neubaugebiet Südost Teil II auf moderne, energieeffiziente und umweltfreundliche Beleuchtungstechnik. Insgesamt sieben intelligente LED-Leuchten wurden entlang des Weges installiert, um ein nachhaltiges und sicheres Beleuchtungskonzept zu realisieren.
Die neuen Leuchten arbeiten standardmäßig in einem energiesparenden Grundmodus mit nur 10 % ihrer maximalen Leistung. Sobald die integrierten Bewegungssensoren Passanten erfassen, steigt die Lichtleistung automatisch auf 100 %. Dabei wird nicht nur die Leuchte direkt über der Bewegung aktiviert, sondern auch die jeweils davor und dahinter liegende Lampe, um eine durchgehende Ausleuchtung zu gewährleisten. Nach etwa einer Minute ohne weitere Bewegung kehrt das System in den Grundmodus zurück.
Zusätzliche Energieeinsparungen werden durch eine Nachtabsenkung erzielt, die ab 22:00 Uhr die Leistung um weitere 50 % reduziert. Um die heimische Tierwelt und insbesondere Insekten zu schützen, verwenden die Stadtwerke Leuchten mit einer warmweißen Lichtfarbe von 3000 Kelvin.
Erster Bürgermeister Manuel Kneuer erklärte, dass die Gemeinde mit dieser Maßnahme ihren Anspruch unterstreiche, Infrastrukturprojekte nachhaltig und zukunftsorientiert umzusetzen. Heiko Hauswirth vom zuständigen Energieversorgungsunternehmen (EVU) ergänzte, dass die Einstellungen jederzeit flexibel an neue Anforderungen angepasst werden können. Die Installation und Inbetriebnahme erfolgte in enger Zusammenarbeit zwischen dem EVU und dem Bauhof.
In den kommenden Jahren plant die Gemeinde Gochsheim, weitere Straßen- und Gehwegabschnitte mit dieser intelligenten Technologie auszurüsten und die moderne Infrastruktur schrittweise im gesamten Gemeindegebiet auszuweiten.
