Gemeinde Grafenrheinfeld gedenkt der Bombennacht vor 81 Jahren

GRAFENRHEINFELD – Gestern vor 81 Jahren, in der Nacht vom 24. auf den 25. Februar 1944, wurde Grafenrheinfeld fast vollständig zerstört. 32 Menschen, darunter 17 Kinder, verloren ihr Leben. Diese Nacht bleibt für immer ein schmerzhaftes Kapitel in der Geschichte der Gemeinde.

Um die Erinnerung an dieses unfassbare Leid wachzuhalten, wurde in diesem Jahr eine Erinnerungstafel in der Kirche aufgestellt. Sie soll an die Opfer der Bombennacht erinnern.

Die Namen der Verstorbenen mahnen bis heute. Hinter jedem einzelnen Namen steht ein Schicksal, eine Familie, ein Leben, das jäh beendet wurde. Die Erinnerungstafel soll dazu beitragen, dass das Geschehene nicht in Vergessenheit gerät – besonders für die jüngeren Generationen, die diese Zeit selbst nicht erlebt haben.

Die Tafel bleibt einige Zeit in der Kirche stehen. Alle Bürgerinnen und Bürger sind eingeladen, innezuhalten, zu gedenken und sich bewusst zu machen, wie wertvoll Frieden ist. „Gedenken heißt, sich bewusst zu machen, wie wertvoll Frieden ist. Es liegt an uns allen, ihn zu bewahren.“

Die Erinnerung an diese Nacht mahnt uns, wohin Krieg und Zerstörung führen.