Gemeinde Grafenrheinfeld gratuliert Drittem Bürgermeister zum 80. Geburtstag

GRAFENRHEINFELD – Würdigung zum 80. Geburtstag von Ludwig Weth

Mit großer Dankbarkeit und Anerkennung feierte die Gemeinde Grafenrheinfeld den 80. Geburtstag ihres Dritten Bürgermeisters, Ludwig Weth. Der am 1. Januar 1945 in Werneck geborene Ludwig Weth hat über Jahrzehnte hinweg die Entwicklung der Gemeinde geprägt und sich mit unermüdlichem Einsatz für die Bürgerinnen und Bürger engagiert.

Aufgewachsen in der Schmiedgasse in Grafenrheinfeld, zeigte er bereits in jungen Jahren Wissbegierde, Tatendrang und eine Leidenschaft für den Fußball. Nach seinem Abitur am musischen Gymnasium in Würzburg studierte er Philosophie und Geschichte an der Universität Würzburg. Seine berufliche Laufbahn begann 1973 als Lehrer am Steigerwald Landschulheim Wiesentheid, wo er ab 1995 bis zu seinem Ruhestand 2010 als stellvertretender Schulleiter tätig war.

Neben seiner Lehrtätigkeit widmete sich Ludwig Weth besonders der Geschichte Grafenrheinfelds. Als Chronist hat er mit seinen akribisch recherchierten Büchern, Filmen und Gesprächen mit Zeitzeugen die Vergangenheit der Gemeinde auf besondere Weise dokumentiert und für kommende Generationen lebendig gehalten.

Bürgermeister Christian Keller würdigte sein Engagement: „Seine akribisch recherchierten Bücher und Filme dokumentieren die Vergangenheit der Gemeinde Grafenrheinfeld auf besondere Weise auch für die Zukunft.“

Seit 2008 engagiert sich Ludwig Weth als Gemeinderat und stellvertretender Bürgermeister. Besonders hervorzuheben ist sein Einsatz im Arbeitskreis Asyl, den er 2015 mitbegründet hat, um Menschen in schwierigen Lebenslagen zu unterstützen. Auch im Vereinsleben spielte er eine bedeutende Rolle und wurde mit 27 Jahren der jüngste Vorsitzende in der Geschichte des TSV.

Seine Verdienste wurden stets von der Unterstützung seiner Familie begleitet. Seine Frau Rita, Kinder und Enkelkinder stehen ihm bei und sind eine wichtige Stütze in seinem Leben.

Bei der Geburtstagsfeier im Kreis von Familie, Freunden und Weggefährten überbrachte Bürgermeister Christian Keller die Glückwünsche der Gemeinde: „Lieber Ludwig, deine Verdienste um unsere Gemeinde sind von bleibendem Wert. Wir alle sind dankbar und froh, dich in unseren Reihen zu haben.“ Als Zeichen der Verbundenheit erhielt Dr. Ludwig Weth eine Torte mit dem Wappen von Grafenrheinfeld.