Gemeinde Grafenrheinfeld und Haus Marienthal haben gemeinsam eine Schulkindbetreuung organisiert
GRAFENRHEINFELD – Nach zwei Jahren hat die Gemeinde Grafenrheinfeld die gemeinsame Betreuung von Schulkindern mit dem Haus Marienthal beendet. Die Kooperation, die als Reaktion auf eine gestiegene Nachfrage nach Betreuungsplätzen ins Leben gerufen wurde, ermöglichte es, 25 Kindern im Foyer der Altmainsporthalle eine zuverlässige und engagierte Betreuung zu bieten. Nun steht der Umzug in die neue Kindertagesstätte „Kita am Wehrbusch“ bevor.
Ein herzlicher Abschied
Zur Verabschiedung der drei Betreuerinnen Maria Blem, Andrea Reimund und Merve Schewschenko waren neben den Kindern und ihren Eltern auch Geschäftsführer Matthias Zaworka und Erziehungsleitung Uli Aumüller vom Haus Marienthal sowie Bürgermeister Christian Keller anwesend. In seiner Rede dankte Bürgermeister Keller den Betreuerinnen dafür, dass sie den Kindern und Eltern nicht nur einen verlässlichen Betreuungsplatz geboten, sondern diesen auch mit Leben, Freude und Abwechslung gefüllt hätten.
Die Kinder bedankten sich ebenfalls und führten kleine Szenen aus den vergangenen zwei Jahren auf, erzählten Geschichten und zeigten, welche Aktivitäten ihnen besonders gut gefallen hatten, wie zum Beispiel Basteln und gemeinsames Spielen. Der Abschied war von Herzlichkeit und einer gewissen Wehmut geprägt, was die enge Bindung zwischen den Kindern und ihren Betreuerinnen verdeutlichte.
Blick in die Zukunft
Die Kinder ziehen in die neue Kindertagesstätte „Kita am Wehrbusch“ um, sobald diese fertiggestellt ist. Dort erwartet sie ein modernes und freundliches Umfeld mit neuen Räumlichkeiten. Zum gemeinsamen Abschluss des Projekts gab es einen kleinen Imbiss, den die Betreuerinnen vorbereitet hatten. Die Eltern bedankten sich herzlich für die engagierte Arbeit des Betreuungsteams und die Organisation durch die Gemeinde.
Das Haus Marienthal, ein seit 1854 bestehender Partner in der Kinder- und Jugendhilfe, hat sich über Generationen hinweg weiterentwickelt. Mit rund 270 Mitarbeitenden betreibt die Einrichtung heute sieben Kitas und Schülerhorte und ist an 18 Schulen in der Ganztagsbetreuung aktiv.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!