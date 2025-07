Gemeinde Sommerach würdigt 25jähriges Dienstjubiläum von Karin Zinser

SOMMERACH – Auf eine beeindruckende Dienstzeit von 25 Jahren bei der Gemeinde Sommerach kann Karin Zinser zurückblicken. Im Rahmen einer kleinen Feierstunde würdigte Erste Bürgermeisterin Elisabeth Drescher die langjährige Mitarbeit der engagierten Reinigungskraft und bedankte sich herzlich für deren herausragenden Einsatz.

Mit großer Wertschätzung hob die Bürgermeisterin den besonderen Beitrag von Karin Zinser zum Gemeindeleben hervor. Sie betonte den großen Teamgeist, das außergewöhnliche Engagement sowie die Loyalität und Verlässlichkeit der Jubilarin.

„Frau Zinser hat sich in all den Jahren als echte Stütze des Teams erwiesen. Was unsere langjährige Reinigungskraft besonders auszeichnet, sind ihre extreme Zuverlässigkeit, Bescheidenheit und tiefe Verbundenheit zum Rathaus. Dass unser Rathaus so gut und sauber dasteht, ist allein ihr Verdienst, denn Sie, liebe Frau Zinser, sorgen Tag für Tag für Ordnung, Hygiene und Struktur. Dafür danke ich Ihnen sehr herzlich – im Namen der gesamten Verwaltung, aller Kolleginnen und Kollegen, Altbürgermeister Elmar Henke und natürlich auch persönlich. Sie sind ein echtes Vorbild – und ein wichtiger Teil von uns“, so Bürgermeisterin Drescher in ihrer Ansprache.

Als Zeichen der Anerkennung überreichte sie Karin Zinser ein Geschenk der Gemeinde sowie einen Blumenstrauß.